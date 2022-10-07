مكافحة ارهاب كردستان يوضح تفاصيل انفجار سيارة في اربيل

2022/10/07 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

اوضح جهاز مكافحة ارهاب كردستان، اليوم الجمعة، تفاصيل انفجار سيارة في منطقة بختياري بمحافظة اربيل .

وقال بيان مكافحة ارهاب كردستان وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "اصابة طفلين وامراتين ومصرع سائق السبارة جراء الانفجار نتيجة عبوة لاصقة".

واشار البيان الى أن "الانفجار وقع في شارع بختياري وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وكشف مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، تفاصيل جديدة عن مصرع واصابة 4 اشخاص بانفجار سيارة في اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "السيارة التي انفجرت ادت الى وفاة السائق و جرح 3 كانوا معه في داخل السيارة"، مبيناً أن "سبب انفجار السيارة هو الاصطدام بعمود كهرباء".

وأضاف أن "السبب الثاني الذى ادى الى الانفجار هو تحوير خزان الوقود الى الغاز وهذا الاجراء تقوم به اغلب السيارات في كردستان بسبب ارتفاع سعر الوقود".

وافاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بانفجار عجلة في محافظة اربيل .

وقال مراسلنا ان "الانفجار وقع في بارك 32 بمحافظة أربيل"، لافتاً الى ان "الاحصائية الأولية تؤكد مصرع شخص واحد".

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "سائق السيارة قتل إثر انفجار لم تعرف اسبابه".

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