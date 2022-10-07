تفاصيل جديد عن مصرع واصابة 4 اشخاص بانفجار سيارة في اربيل

2022/10/07 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

كشف مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، تفاصيل جديدة عن مصرع واصابة 4 اشخاص بانفجار سيارة في اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "السيارة التي انفجرت ادت الى وفاة السائق وهو عقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع الى الاتحاد الوطني الكردستاني، وجرح 3 كانوا معه في داخل السيارة"، مبيناً أن "سبب انفجار السيارة هو الاصطدام بعمود كهرباء".

وأضاف أن "السبب الثاني الذى ادى الى الانفجار هو تحوير خزان الوقود الى الغاز وهذا الاجراء تقوم به اغلب السيارات في كردستان بسبب ارتفاع سعر الوقود".

وافاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من الجمعة، بانفجار عجلة في محافظة اربيل .

وقال مراسلنا إن "الانفجار وقع في بارك 32 بمحافظة أربيل"، لافتاً الى ان "الاحصائية الأولية تؤكد مصرع شخص واحد".

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "سائق السيارة قتل إثر انفجار لم تعرف اسبابه".

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