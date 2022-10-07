مقتل واصابة 5 اشخاص بانفجار سيارة في أربيل

2022/10/07 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان، اليوم الجمعة، عن انفجار

سيارة في محافظة أربيل.

وذكرت المكافحة في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "أنفجار ناجم عن

عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة في اربيل ،

مم

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