2022/10/07 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني على مسرح أبو بكر سالم في الرياض تألق كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى، والعام الماضي في مايو تحديدا كان ختام المهرجان بنسخته الأولى مع كاظم أيضًا.وبالعودة الى الحفل، تفاعل كبير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الساهر يختتم مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض المركز الخبري الوطني.

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