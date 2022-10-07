نجم البرتغال يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

2022/10/07 | 15:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر نادي وولفرهامبتون بيانا رسميا يعلن فيه عن تفاصيل إصابة مهاجمه، بيدري نيتو، التي تعرض لها البرتغالي خلال مباراة وست هام الأخيرة بالدوري الإنجليزي.وتعرض نيتو لإصابة في كاحل القدم استدعت مغادرته مباراة فريقه ضد وست هام في الشوط الأول.وكشف نادي وولفرهامبتون في بيانه عن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي في الكاحل والتي سيغيب […]

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