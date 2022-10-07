لإغراء السياح بالعودة.. هونغ كونغ تمنح 500 ألف تذكرة طيران مجانًا

2022/10/07 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتذبت هونغ كونغ حوالي 56 مليون زائر قبل عام من تفشي الجائحة، والآن تتخذ الوجهة الشعبية خطوات مهمة لجذب السياح مرة أخرى، بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق بعض أقسى قيود السفر في العالم.

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