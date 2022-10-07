2022/10/07 | 15:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلجيكا تمتنع عن التصويت على حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/07 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تمتنع عن التصويت على حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تمتنع عن التصويت على حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).