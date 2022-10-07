حريق يلتهم عدد من البساتين قرب الجسر الفرنسي شرقي بغداد (فيديو)

2022/10/07 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التهم حريق كبير، اليوم الجمعة، عدداً من البساتين قرب الجسر الفرنسي شرقي العاصمة بغداد.

وتنشر (بغداد اليوم)، مقطعاً فيديوا يوثق اندلاع الحريق في البساتين.

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