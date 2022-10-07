الطب العدلي في إيران يعلن أسباب وفاة الشابة مهسا أميني

2022/10/07 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أعلنت هيئة الطب العدلي في إيران، اليوم الجمعة، أسباب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.

و بحسب بیان الطب العدلي والذي تابعته (بغداد اليوم)، فأن "الشابة مهسا أميني كانت قد أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الواقعة تحت إمرته".

و ذكر بيان هيئة الطب العدلي، أن "أميني كانت تستخدم أدوية الهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين للعلاج إثر المرض الذي تعاني منه، وأن تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي".

و أضاف أن "مهسا أميني توفيت بسبب فشل أعضاء متعددة (M.O.F.) نتيجة نقص الأكسجة الدماغي في الـ 16 من سبتمبر 2022".

و أكد البيان أن "وفاة مهسا أميني لا علاقة لها بإصابة في الرأس وأو الجسد، وذلك بحسب السجلات الطبية والأشعة للدماغ والرئتين وتشريح الجثة والاختبارات الباثولوجية".

ودخلت أميني البالغة من العمر 22 عاما في غيبوبة في الـ 13 من سبتمبر عقب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية لبسها "حجابا غير لائق"، قبل أن تفارق الحياة في المستشفى يوم الجمعة الماضي.

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