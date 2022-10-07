مجلس الخدمة يرسل اسماء حملة الشهادات والاوائل الى المالية

2022/10/07 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الجمعة، ارسال المجلس اسماء واختصاصات المشمولين بكل من قانوني رقم (٥٩ و ٦٧) لسنه ٢٠١٧ الذين ينظمان احكام تشغيل فئتي حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل الى وزارة المالية.

واكد اللهيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " هذا الارسال تم بعد أن انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة إجراء التقاطع الوظيفي على تلك الأسماء بحسب قوائم الخريجين الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والهيئات الاخرى التي لديها معاهد وكليات حكومية ".و بين أن "ديوان الرقابة أجاب على جميع الاعتراضات المتعلقة بالقيود الوظيفية .وأشار اللهيبي الى أن مجموع الذوات المرسلة أسماءهم إلى وزارة المالية بلغ عددهم (٧٤٧٣٢) من حملة الشهادات العليا والاوائل" .

واوضح أن "المجلس ينتظر تزويده بالدرجات الوظيفية المستحدثة من وزارة المالية ليتسنى له إطلاق إستمارة التوظيف وحسب الأصول والعناوين الوظيفية التي سيتم إستحداثها لهذه الدرجات".وتابع اللهيبي، انه "يمكنكم الاطلاع على نتائج الاعتراضات على الرابط المذكور ادناه مستخدمين كود المتقدم وكلمة المرور الخاصة به.

وهذا نص رابط نتائج الاعتراضات :https://verify.fpsc.gov.iq/login.php

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