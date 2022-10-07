العراق: قتيل و4 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في أربيل

2022/10/07 | 16:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، بسقوط قتيل و4 جرحى بانفجار بسيارة وسط مدينة أربيل، عاصمة الإقليم شمالي العراق.

ووفقاً لبيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، فإن "عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، بسيارة في حي سربستي في مدينة أربيل، ما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة امرأتين وطفلين كانوا معه في السيارة نفسها بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان: انفجار اربيل ناجم عن عبوة ناسفة#شفق_نيوز pic.twitter.com/ZF1kIkz3XI

— شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) October 7, 2022

من جهته، قال ضابط في أسايش إقليم كردستان (الأمن الكردي)، إن "الشخص المستهدف لم يُعرف بعد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لكشف الشخص المستهدف، ومعرفة التفاصيل الأخرى".



وأضاف أن "المعلومات سيتم كشفها فور انتهاء التحقيق الأولي".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه محافظة أربيل وضعاً أمنياً غير مستقر، بسبب القصف اليومي الذي تتعرض له من قبل الجانب الإيراني، وتستهدف هذه الاعتداءات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، وتتورط بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان، غربي إيران، المجاورة للعراق.

وإلى جانب ذلك، فإن عمليات الاغتيال التي طاولت الناشطين السياسيين الأكراد الإيرانيين المعارضين، بصورة تصاعدية خلال العامين الماضيين في كلّ من أربيل والسليمانية على وجه التحديد، وصلت إلى 20 عملية.

وجراء ذلك، كان أمن الإقليم قد نفذ في الأشهر الماضية، حملات ملاحقة السلاح غير المرخّص، وإغلاق أماكن بيعه بتوجيه من قبل رئيس الحكومة مسرور البارزاني، إثر تصاعد حوادث القتل بمحافظات الإقليم الثلاث (أربيل، ودهوك، والسليمانية).

ووضعت شرطة إقليم كردستان العراق، أخيراً، شروطاً مشددة لتنظيم حيازة السلاح غير المرخص في محافظات الإقليم، كإجراء احترازي لتحجيم عسكرة المجتمع، فيما دعت الأهالي إلى الإسراع بتسجيل الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم لدى المراكز الأمنية، محذرة من أن أي مخالفة سيتعرض مرتكبها لإجراءات قانونية.

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