مجلس الخدمة يعلن إرسال أسماء حملة الشهادات العليا والأوائل إلى وزارة المالية

2022/10/07 | 16:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الرقابة أجاب على جميع الاعتراضات المتعلقة بالقيود الوظيفية.

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