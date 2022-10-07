رئيس البرلمان يهنئ في ذكرى المولد النبوي الشريف

2022/10/07 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي خصوصا والاسلامي عموما في ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا العزيز وشعبنا الصابر بالخير والاستقرار.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) في ذكرى مولد سيدنا محمد – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم – نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا العزيز وشعبنا الصابر بالخير والاستقرار، ونبذ الفرقة والاختلاف، والسعي لاقتفاء أثره الشريف واتباع منهجه العظيم في المحبة والسلام والتسامح، وأن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات”.

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