2022/10/07 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي ، اليوم الجمعة،إرساله أسماء حملة الشهادات العليا والاوائل الى وزارة المالية.وقال المتحدث باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “المجلس قد ارسل الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يرسل اسماء حملة الشهادات العليا والأوائل إلى وزارة المالية المركز الخبري الوطني.

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