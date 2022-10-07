"طهران مغطاة بالدماء".. فيديو لنوافير العاصمة الإيرانية تصطبغ باللون الأحمر

2022/10/07 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نشطاء النوافير ذات المياه الحمراء بأنها "أعمال فنية" بعنوان "طهران مغطاة بالدماء"

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