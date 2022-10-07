الحلبوسي يوجه دعوة بذكرى المولد النبوي الشريف

2022/10/07 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، دعوة الى القادة السياسيين بذكرى المولد النبوي.وقال الحلبوسي في "تغريدة" له تابعتها (بغداد اليوم)، انه "في ذكرى مولد سيدنا محمد (ص) نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا العزيز وشعبنا الصابر بالخير والاستقرار، ونبذ الفرقة والاختلاف".ودعا الحلبوسي الى "السعي لاقتفاء اثر الرسول (ص)، الشريف واتباع منهجه العظيم في المحبة والسلام والتسامح".

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