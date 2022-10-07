قصف ايراني جديد يطال منطقة سكران في اربيل

2022/10/07 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

تتجدد طلعات الطائرات الايرانية، اليوم الجمعة، بقصف جديد ومستمر لجبل حَصار في منطقة سكران في محافظة اربيل .

وافاد مراسل (بغداد اليوم)، ان "طائرات ايران تقصف جبل حَصار في منطقة سكران في محافظة اربيل ".

واضاف أنه "حسب المعلومات الاولية القصف مستمر حتى الان واستهدف تجمعات تدريبية للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض".

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