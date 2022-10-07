2022/10/07 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب بحالة وفاة واحدة و4 جرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل انفجار أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل انفجار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).