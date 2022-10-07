2022/10/07 | 17:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022

ظهرت المقالة رسالة الصدر الى قاآني: العراق وايران يدافع بعضهم عن بعض في السراء والضراء أولاً على المسلة.

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