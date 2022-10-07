2022/10/07 | 17:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح: الوضع الراهن لم يعد مقبولاً ولا يمكن الرهان أكثر على صبر العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/07 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: الوضع الراهن لم يعد مقبولاً ولا يمكن الرهان أكثر على صبر العراقيين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: الوضع الراهن لم يعد مقبولاً ولا يمكن الرهان أكثر على صبر العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).