عالية نصيف: الربط الكهربائي مع الأردن هو انتصار للفاسدين واحتفال بالفشل المتعمد

2022/10/07 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف ان الربط

الكهربائي مع الأردن هو انتصار

للفاسدين في وزارة الكهرباء واحتفال

بالفشل المتعمد في هذا القطاع المهم

طيلة السنوات الماضية.

وقالت في بيان اليوم :" ان وزارة

الكهرباء بد

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