مطالبات بـ

2022/10/07 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تهنئة اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمتابعيه المسلمين بذكرى المولد النبوي ردود فعل متباينة، إذ مازحه البعض بضرورة نشر صورة مع "السمسمية" على حين عاتبه آخرون بسبب عدم تهنئته مصر بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر"

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