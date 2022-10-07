2022/10/07 | 17:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو رجل الظل المرشح الجديد لرئاسة الحكومة ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jie85FV69bU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو رجل الظل المرشح الجديد لرئاسة الحكومة ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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