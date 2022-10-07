2022/10/07 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lVdRXLrFiBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة الكوردية کاني ياشایي تعزف على قبر جينا (مهسا) أميني بمقبرة سقز في كوردستان إيران) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة الكوردية کاني ياشایي تعزف على قبر جينا (مهسا) أميني بمقبرة سقز في كوردستان إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).