حقائقُ النفط العراقيّة السبعِ الراسخة

2022/10/07 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

رسّخ "النفطُ" في العراق "الدولة"،

والعراق "المُجتمَع"، حقائق السلوكِ

"الشخصيّ"، و"سرديّات" الأخلاق، و

"منظومات" القيم، وأنماطَ التصرّفِّ

بالموارد العامة، بل وأصبحَ يت

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