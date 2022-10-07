رئيس الجمهورية يوجه دعوة للقوى السياسية ويشدد على إقرار الموازنة

2022/10/07 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الجمعة، جميع القوى السياسية الى

الحوار الجاد، فيما شدد على ضرورة إقرار

الموازنة.

وقال صالح خلال كلمة له، في الاحتفال

المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف،

ببغداد، "

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