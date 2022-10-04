سيدتي العزيزة جينين بلاسخارت

2022/10/07 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

إذا كان الوضعُ في العراق، هو كما قمتِ

بوصفهِ في "إحاطتكِ" الأخيرة لمجلس

الأمن (بتاريخ 4-10-2022)..



وهو كذلك فعلاً.

وإذا كان "الفساد سمة أساسيّة في

الإقتصاد السياسي ا

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