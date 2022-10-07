2022/10/07 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اقتحم مسلح سفارة إيران في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وأشهر سلاحه بوجه...

ظهرت المقالة سفير إيران في الدنمارك: مسلح اقتحم مقر السفارة وحطم نوافذ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير إيران في الدنمارك: مسلح اقتحم مقر السفارة وحطم نوافذ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير إيران في الدنمارك: مسلح اقتحم مقر السفارة وحطم نوافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).