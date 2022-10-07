2022/10/07 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجمعة 10/07/2022، القوى السياسية إلى حوار...

ظهرت المقالة صالح: لا يمكن اصلاح الوضع بالاصرار على المسارات الخاطئة وعلى الجميع الركون للحوار أولاً على المسلة.

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