2022/10/07 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال رئيس الجمهورية برهم صالح، ال يوم الجمعة، إن العراق يعيش لحظة مفصّلية تضعهُ أمام مفترقِ طرق، مشدداً على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعُطّلة.جاء ذلك خلال كلمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص كلمة رئيس الجمهورية خلال حضوره احتفالية المولد النبوي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص كلمة رئيس الجمهورية خلال حضوره احتفالية المولد النبوي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص كلمة رئيس الجمهورية خلال حضوره احتفالية المولد النبوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).