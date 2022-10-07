"مركز الحريات المدنية"... أول فائز أوكراني بجائزة نوبل للسلام

2022/10/07 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح مركز الحريات المدنية، وهو منظمة غير حكومية توثق جرائم الحرب المنسوبة إلى القوات الروسية، أول حائز أوكراني لجائزة نوبل للسلام التي حصل عليها مع ممثلي المجتمع المدني الروسي والبيلاروسي.

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