نائب عن القانون: الكابينة الحكومية الجديدة ستتميز بالخبرة والكفاءة

2022/10/07 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال نائب عن كتلة إئتلاف دولة القانون، ان الكابينة الحكومية الجديدة ستتميز بأصحاب “الخبرة والكفاءة”.وقال ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “حتى الآن لا توجد أي تسريبات عن أسماء وزراء الكابينة الوزارية” مبيناً ان “الأسماء غير مهمة بقدر تسمية أصحاب الخبرة والكفاءة”.وبين ان “الأضواء جميعها مسلطة على هذه الكابينة الوزارية ونرى هنالك ضرورة لنجاحها”.ولفت الجبوري الى “أننا قادرون على تشكيل الحكومة، اذا لم تخلق معرقلات ومشاكل وان مساع الاطار التنسيقي ماضية في تشكيل الحكومة والكابينة الوزارية”.وأوضح ان “الإنسداد السياسي استمر لسنة كاملة وأدى الى تغليب المصالح الذاتية والفئوية على المصالح العامة، وان جميع تلك الأحداث كانت تصب بعرقلة تشكيل الحكومة والتي تلقي بظلالها السلبي على المواطن”.

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