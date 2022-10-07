2022/10/07 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: عطل بأنبوب الغاز الإيراني المورد يتسبب بتأثر تجهيز الطاقة عن بغداد

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