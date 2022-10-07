ارتفاع خام برنت إلى أكثر من 96 دولاراً للبرميل

2022/10/07 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهد خام برنت، اليوم الجمعة، ارتفاعا وصل الى اكثر من 96 دولارا للبرميل.واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم، الأربعاء الماضي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة.وقد يؤدي خفض أوبك+ للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.وقال محللو سيتي في مذكرة: "إذا ارتفعت أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة في الإنتاج، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية".

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