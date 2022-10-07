مطالبات بالغاء الحراس الليليين في اسواق بعقوب بعد فشلهم بالتصدي لموجة السرقات

2022/10/07 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأعلن مسؤول حكومي، الجمعة، تشكيل لجنة تقصي حقائق في اكبر مدن ديالى بعد موجة سرقات، مطالبا باعادة النظر بالملف الامني في قضاء بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "جرى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حيثيات السرقات التي طالت محال ومجمعات تجارية في بعقوبة خلال الايام الماضية والتي اثارت قلقا لدى الراي العام من اجل كشف هوية من قام بها واعتقاله".ودعا الى "الغاء الحراس الليليين في بعض المناطق واجراء تحقيقات معهم حيال بعض السرقات كونهم المسؤولين عن ملف تامين بعضها واعادة النظر بشكل كامل في هذا الملف من خلال اعادة تدقيق السجل الامني لإفرادها وان تكون تحت اشراف مباشر من قبل الاجهزة الامنية لتفادي اي اخطاء".واشار الى ان "ملف السرقات المتكررة يستدعي خطوات فعالة من قبل القوى الامنية في تعقب المتهمين وكشفهم للرأي العام من اجل اعطاء رسائل طمأنة للأهالي".

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