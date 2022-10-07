2022/10/07 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sOVX315BPnc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برهم صالح يرسل رسالة للعراقيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برهم صالح يرسل رسالة للعراقيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).