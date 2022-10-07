الدولة البوليسية والحكم الشمولي

2022/10/07 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سرى العبيدي

تعرف (الدولة البوليسية) على إنها

الدولة التي تمارس فيها الحكومة

إجراءات قمعية صارمة ضد المجتمع تتحكم

من خلالها في الحياة الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية للشعب وتتدخل في

توجهات ا

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