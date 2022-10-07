السعودية.. تحديد موعد تنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوضيح حول

2022/10/07 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف مجلس الوزراء السعودي وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يوما

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