2022/10/07 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية ،اليوم الجمعة، بعدما كشفت بيانات أميركية أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يسجل ارتفاعاً بعد بيانات الوظائف القوية بأمريكا المركز الخبري الوطني.

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