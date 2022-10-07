وزارة الكهرباء تعلن عن عطل بأنبوب الغاز الإيراني المورد

2022/10/07 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الكهرباء ، اليوم الجمعة، عطل بأنبوب الغاز الإيراني المورد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “بالوقت الذي اثمرت جهود اخوانكم في وزارة الكهرباء من تحقيق زيادة عن الصيف الماضي […]

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