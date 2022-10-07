2022/10/07 | 19:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rUYflD8oWDQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي يحقق حلمه بتحويل غرفة نومة الى صف مدرسي لتدريس الطلبة الفقراء - برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي يحقق حلمه بتحويل غرفة نومة الى صف مدرسي لتدريس الطلبة الفقراء - برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).