عطل بانبوب الغاز الايراني يؤثر على تجهيز الكهرباء عن بغداد بشكل مؤقت

2022/10/07 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة 10/07/2022، عن وجود عطل بأنبوب الغاز الايراني...

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