مكاسب روسية في شرق اوكرانيا وكييف تدعو جنود موسكو إلى الاستسلام

2022/10/07 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتيميفسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا الجمعة بعد سلسلة من الانتكاسات المريرة على جبهات عدة، لكن يبدو أن كييف تحتفظ بزمام المبادرة ودعت الجنود الروس إلى اختيار الاستسلام.في الوقت نفسه في أوسلو مُنحت جائزة نوبل للسلام للناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالايتسكي والمنظمة غير الحكومية الروسية “ميموريال” […]

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