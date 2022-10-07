الناشطة مسيح علي نجاد في نيويورك: الحجاب هو “جدار برلين” النظام الإيراني

2022/10/07 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – في خضم الاحتجاجات في إيران، أكدت الناشطة الإيرانية-الأميركية مسيح علي نجاد في حديث مع وكالة فرانس برس، أن الحجاب الإسلامي يشكل “أداة قمع” بيد السلطة في طهران، ولكنه أيضاً “أضعف ركائزها” وقارنته مع “جدار برلين” الذي يمكن أن يسقطها.اضطرت هذه الصحافية والناشطة والمعارضة المقيمة في نيويورك والبالغة 45 عاماً […]

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