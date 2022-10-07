2022/10/07 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض النائب فالح الخزعلي، إلى محاولة اغتيال فاشلة في محافظة البصرة.

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