الأمن يطيح بـ

2022/10/07 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على 3 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد.

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