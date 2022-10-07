"ثقب" بأنبوب الغاز الايراني يقطع الكهرباء عن بغداد

2022/10/07 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة،

باطفاء الطاقة الكهربائية عن بغداد

لمدة 6 ساعات بسبب "ثقب" بأنبوب الغاز

الإيراني.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من وضع رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء

الأردن

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