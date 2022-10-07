التربية النيابية تعليقاً على العام الدراسي الجديد: نتابع هذه الملفات

2022/10/07 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، متابعتها ملفات مع الوزارة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.وقالت عضو اللجنة نجوى حميد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتابع مع وزارة التربية انطلاق العام الدراسي لغرض انجاحه”.

وأضافت: “كما اننا نتابع ملف طباعة المناهج خصوصا وان التربية تمكنت من طباعة المناهج بكميات معينة والتي ستوزع على الطلبة”.

وأعلنت وزارة التربية بداية العام الدراسي الجديد يوم الأربعاء المقبل 12 تشرين الأول.

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