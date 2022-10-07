منصة تبادل العملات المشفرة “باينانس” تتعرض للاختراق

2022/10/07 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة “باينانس” ، اليوم الجمعة، ، تعليق شبكة البلوكشين الخاصة بها مؤقتا إثر سرقة متسللي 570 مليون دولار من عملة بي إن بي .وأكدت “باينانس” ، “استهداف جسر “بي إن بي تشين” الذي يتم خلاله نقل عملة “بي إن بي”، والذي يستخدم عادة لنقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة”.وأشار شانبينغ زاو، الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدة له ، أنه “تم احتواء المشكلة ، وان الاموال في أمان”.وتعرضت منصة “باينانس” لتداول العملات الرقمية دوليا ، والتي تعد أكبر بورصة تشفيرا في العالم، لاختراق نتج عنه خسارة بقيمته 570 مليون دولار ، وتم استرداد نحو 100 مليون دولار منها.وأوضحت الشركة أن “مامجموعه مليوني عملة بي ان بي المشفرة سحبها من قبل المتسللين”.يشار الى ان عملة بي ان بي سجلت انخفاضا بنسبة4.5% لتبلغ 282.53 دولارا.

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