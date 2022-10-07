2022/10/07 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية امنية شرقي محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء السابع بالحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيشية في منطقة الثرثار ضمن قاطع شرق الانبار".

وبينت أن "هذه الجولة تأتي بهدف تأمين المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار شرقي الانبار واجهاض اي تهديد إرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية أمنية بالأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية أمنية بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).